Musabeyli'de tali yoldan çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, çift hayatını kaybetti

kaza nasıl gerçekleşti:

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Servis aracı 22 AFF 998 plakalı, otomobil ise 22 EN 282 plakalıydı. Kazaya ilişkin ilk bilgiler, otomobilin tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkışı sırasında çarpışmanın gerçekleştiğini gösteriyor.

kazada yaşamını yitirenler ve yaralananlar:

Kazada otomobilde bulunan sürücü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisinin sürücüsü M.D. ile araçta bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler kurtarma ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastanelere taşıdı. Kaza anına ilişkin görüntüler bulundu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer çarpışmanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor. Kamu güvenliği ve trafik akışının korunması için bölgede gerekli önlemler alındı.

EDİRNE'DE HASTANEYE GİTMEK İÇİN OTOMOBİLLE YOLA ÇIKAN İSMAİL ÇİFTÇİ VE EŞİ MÜNİRE ÇİFTÇİ, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA İŞÇİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜ M.D. İLE ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.