Dolar 50,3873 +0,08%
Euro 55,5590 +0,12%
Bist 11.788,02 -0,46%
Altın Gram 6.252,67 -0,68%
EUR/USD 1,1023 -0,04%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Musabeyli'de tali yoldan çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, çift hayatını kaybetti

Edirne Musabeyli'de tali yoldan çıkan otomobilin işçi servisiyle çarpışması sonucu İsmail ve Münire Çiftçi yaşamını yitirdi; serviste dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Musabeyli'de tali yoldan çıkan otomobil işçi servisiyle çarpıştı, çift hayatını kaybetti

kaza nasıl gerçekleşti:

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Servis aracı 22 AFF 998 plakalı, otomobil ise 22 EN 282 plakalıydı. Kazaya ilişkin ilk bilgiler, otomobilin tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkışı sırasında çarpışmanın gerçekleştiğini gösteriyor.

kazada yaşamını yitirenler ve yaralananlar:

Kazada otomobilde bulunan sürücü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisinin sürücüsü M.D. ile araçta bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler kurtarma ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulanslarla hastanelere taşıdı. Kaza anına ilişkin görüntüler bulundu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer çarpışmanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor. Kamu güvenliği ve trafik akışının korunması için bölgede gerekli önlemler alındı.

EDİRNE&#039;DE HASTANEYE GİTMEK İÇİN OTOMOBİLLE YOLA ÇIKAN İSMAİL ÇİFTÇİ VE EŞİ MÜNİRE ÇİFTÇİ, İŞÇİ...

EDİRNE'DE HASTANEYE GİTMEK İÇİN OTOMOBİLLE YOLA ÇIKAN İSMAİL ÇİFTÇİ VE EŞİ MÜNİRE ÇİFTÇİ, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA İŞÇİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜ M.D. İLE ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı
images

Konumla teslimat yapan 'film taktiği' kısa sürdü: vatandaş ihbarı yakalattı
images

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafın...
images

Aliağa açıklarında durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakaland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ara tatil için Denizli'de otobüs seferleri geçici olarak düzenlendi

Denizli'den geleceğe yatırım: şehit, yetim ve engelli öğrencilere 3.500 lira eğitim desteği

Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı

Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi