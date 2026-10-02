Muş'ta eylül operasyonları: jandarma 19 olayda çeşitli uyuşturucular ele geçirdi

Muş valiliğinden eylül ayı narkotik operasyon raporu:

Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 olaya müdahale edildiği açıklandı. Muş Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

ele geçirilen maddeler:

Açıklamaya göre ele geçirilenler arasında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 82 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin, 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) yer alıyor. Ayrıca 5 gram kokain, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kişilerden 3'ünün tutuklandığı kaydedildi.

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 19 OLAYA MÜDAHALE EDİLİRKEN, ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.