Muş'ta kontrolsüz kazı alanı kaza getirdi: yaşlı adam kaldırıldı

Muş Cumhuriyet Caddesi'nde açık kazı alanına düşme

Olay, Muş Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adamı görenlerin ihbarı üzerine durum kısa sürede yetkililere bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, düşen vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı ve olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

taşıma ve sağlık durumu:

Müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, kent merkezinde açık bırakılan kazı alanlarının oluşturduğu riski gösterdi; yetkililer ve sorumluların benzer durumların önüne geçecek tedbirleri sağlaması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

MUŞ’TA AÇIK BIRAKILAN KAZI ALANINA DÜŞEN YAŞLI ADAM, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.