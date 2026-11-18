Olayın gelişimi:

Batman'ın Kardelen Mahallesi'nde park halindeki bir araç, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine fark edildi ve yetkililere bildirildi.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni yetkili birimlerce araştırılıyor. Yetkililer, olayla ilgili bulgulara ilişkin açıklama yapacağının bilgisini verdi.

BATMAN’DA PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.