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Müzik köprüsü: huzurevi sakinleri ve koruma altındaki çocuklar Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleri ve koruma altındaki çocuklar, sanatçı Yaşar Aydın eşliğinde müzikle buluştu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müzik köprüsü: huzurevi sakinleri ve koruma altındaki çocuklar Eskişehir'de buluştu

eskişehir'de kuşaklar arası buluşma

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet alan yaşlılar ile Eskişehir Çocuk Evleri Sitesinde koruma altında bulunan çocuklar anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

etkinlik detayları:

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kurum idarecileri katıldı. Eskişehirli sanatçı Yaşar Aydın sahne alarak çeşitli eserler seslendirdi; yaşlılar ve çocuklar, müziğin birleştirici gücü etrafında birlikte vakit geçirip şarkılara eşlik etti.

Etkinlik boyunca hemşireler ve kurum çalışanlarının desteğiyle kuşaklar arası diyalogun güçlenmesine yönelik anlar yaşandı; katılımcılar arasında paylaşımlar, gülüşmeler ve ortak şarkılar öne çıktı.

kuşaklar arası iletişim ve mesajlar:

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin farklı kuşakları aynı ezgilerde buluşturduğu vurgulandı ve emeği geçenlere teşekkür edildi. Organizasyon, çocuklarla büyüklerin bir araya geldiği anlamlı anlar ve dayanışma örneği olarak değerlendirildi.

Gün boyunca yaşananlar, hem koruma altındaki çocukların hem de huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan küçük ama etkili bir adım olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR&#039;DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA FETHİ YILMAZ SEZER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE...

ESKİŞEHİR'DE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA FETHİ YILMAZ SEZER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HİZMET ALAN YAŞLILAR İLE ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE KORUMA ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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