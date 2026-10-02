Kıbrıs gazisinin örnek davranışı: 400 bin liralık altın sahibine teslim edildi

Demirci merkezinde bulunan ziynet eşyaları sahibine ulaştırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, ilçe merkezinde araç yanında bulduğu poşetteki ziynet eşyalarını zabıta ekiplerine teslim etti. Poşette yapılan incelemede piyasa değeri toplamda 400 bin TL civarında olan 8 Ata lira ile bir çift altın küpe olduğu belirlendi.

Buluntu ve teslim süreci:

Yıllardır İzmir'de yaşayan Ünalan, bahar aylarında tarla işleri için memleketi Demirci'ye geldi. Alışverişini tamamlayıp aracının yanına gittiğinde yerde bir poşet fark etti; içine baktığında altın olduğunu görünce vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta ekipleri tutanakla eşyaları teslim aldı ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

sahibine ulaşma ve sonuç:

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ziynet eşyalarının sahibi olarak S.D. belirlendi. Eşyalar, ekipler tarafından eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir kayıp ya da eksik eşya bildirilmedi.

Ünalan, davranışını anlatırken bulduğu altınların sahibi için büyük emek ürünü olabileceğini düşündüğünü belirtti. Sözlerinde, "Bu altınların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hiç düşünmeden Demirci Belediyesi’ne getirip teslim ettim. Sahibi bu altını ne büyük zorluklarla, ne emeklerle kazanmıştır, bunu çok iyi biliyordum. Allah kimseyi böyle imtihanlarla sınamasın. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" ifadelerine yer verdi.

Olay, yerel yönetim ekiplerinin hızlı ve usulüne uygun çalışması ile vatandaşın dürüst davranışının birleşmesi sonucu kısa sürede çözüldü. Yetkililer, benzer durumlarda bulunanın zabıtaya veya ilgili mercilere başvurmasının eşyaların güvenli ve yasal yollardan sahibine ulaştırılması için önemli olduğunu vurguladı.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 74 YAŞINDAKİ KIBRIS GAZİSİ AHMET ÜNALAN, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 400 BİN LİRA OLAN 8 ATA LİRA VE ALTIN KÜPEYİ BULMASININ ARDINDAN ZİYNET EŞYALARINI SAHİBİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.