Narenciye üreticilerinin talepleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ele alındı

Adana temsilcileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'yı temsilen sektörün önde gelen isimleri, yaşanan sorunları ve beklentilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardı. Görüşmede AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz yer aldı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda öncelikle üreticinin gelir düzeyi, sektörün sürdürülebilirliği ve ihracat imkanlarının artırılması gündeme geldi. Temsilciler, üretimde yaşanan maliyet baskıları ve pazarlama kanallarının etkinleştirilmesi taleplerini ayrıntılı olarak iletti. Ayrıca Karadeniz bölgesinde yaşanan deniz taşımacılığı sorunlarının narenciye ihracatını olumsuz etkileme riski ele alındı; bu riskin azaltılması için alternatif güzergâhlar ve taşıma yöntemlerinin devreye sokulması gerektiği vurgulandı.

Temsilcilerin değerlendirmesi:

Görüşme sonrası açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, temsilcilerin beklentilerini aktarırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın sektörle ilgili desteğine teşekkür etti. Doğan şu ifadeleri kullandı: 'Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, narenciye sektörümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ihracat imkanlarının artırılması konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir görüşme oldu. Sorunların çözüleceğini düşünüyoruz.'

Taraflar, ihracat ve lojistikle ilgili gündeme gelen başlıkların takip edileceğini belirtti; görüşme sektör temsilcileri tarafından verimli bulundu ve beklentiler çözüm odaklı bir zemine taşındı.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ NARENCİYE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN ADANA’DA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCI CEVDET YILMAZ’A ANLATTI.