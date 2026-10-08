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Narkotik ekipleri Yozgat'ta şüphelinin evinde 498,73 gram esrar ve kenevir buldu

Yozgat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda şüpheli H.F.D.'nin ikametinde 498,73 gram esrar, 47 Hint keneviri ve 7 tohum ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Narkotik ekipleri Yozgat'ta şüphelinin evinde 498,73 gram esrar ve kenevir buldu

operasyon ve bulgular:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu bulundu.

şüpheli ve adli süreç:

Şüpheli H.F.D. hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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