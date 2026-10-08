Narkotik ekipleri Yozgat'ta şüphelinin evinde 498,73 gram esrar ve kenevir buldu

operasyon ve bulgular:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, şüpheli H.F.D.'nin kullandığı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
ele geçirilen maddeler:
Aramada 498,73 gram esrar, 47 adet Hint keneviri ve 7 adet Hint keneviri tohumu bulundu.
şüpheli ve adli süreç:
Şüpheli H.F.D. hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Yozgat’ta düzenlenen operasyonda 498 gram esrar ele geçirildi
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