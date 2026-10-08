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Çorlu'da aynı saatte iki veda: Kıbrıs gazisi ve Filo Jet kurbanı dualarla uğurlandı

Çorlu Merkez Camii'nde, Filo Jet faciasında hayatını kaybeden Orhan Bekret ile 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için aynı anda cenaze namazı kılındı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorlu'da aynı saatte iki veda: Kıbrıs gazisi ve Filo Jet kurbanı dualarla uğurlandı

Çorlu Merkez Camii'nde aynı anda kılınan cenaze namazları:

Çorlu Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından, Filo Jet gemisi faciasında hayatını kaybeden Orhan Bekret ile 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için aynı saatte cenaze namazları kılındı. Namazların ardından her iki merhum da dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Orhan Bekret'in kimlik tespiti ve memleketine dönüşü:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolanlar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşın Orhan Bekret olduğunun DNA incelemesiyle belirlendi. Bekret’in naaşı kimlik tespiti sonrasında memleketi Çorluya getirildi ve burada cenaze töreni düzenlendi.

Nedim Alkan'ın vefatı ve törene katılım:

Çorlu'da yaşlılığa bağlı sebeplerle vefat eden Nedim Alkan için de aynı camide, aynı saatte cenaze namazı kılındı. 86 yaşındaki Alkan, Kıbrıs Gazisi sıfatıyla anıldı; törenlerde dualar edildi ve aile yakınları ile vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Her iki cenaze töreni de ikindi namazının ardından gerçekleştirildi; camide kılınan namazlar ve edilen dualarla Orhan Bekret ile Nedim Alkan son kez topluca uğurlanmış oldu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA 30 AĞUSTOS’TA BATAN &quot;FİLO JET&quot;...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA 30 AĞUSTOS’TA BATAN "FİLO JET" İSİMLİ YOLCU GEMİSİNDE HAYATINI KAYBEDEN ORHAN BEKRET İLE KIBRIS GAZİSİ NEDİM ALKAN İÇİN ÇORLU MERKEZ CAMİİ’NDE AYNI ANDA CENAZE NAMAZI KILINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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