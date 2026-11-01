Narkotik takibi Malatya'da sonuç verdi: kamyonette 112 bin 202 sentetik ecza hap bulundu

olayın gelişimi:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takipler sonucunda şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir kamyonet mercek altına alındı.

takip ve arama:

Tespit edilen kamyonette gerçekleştirilen aramada ekipler, araçta bulundurulan maddeleri inceledi. Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen materyaller tutanak altına alındı ve soruşturma derinleştirildi.

ele geçirilen miktar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte farklı noktalarda yürütülen çalışmalar sürdürüldü.

yakalama ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şahıslar üzerinde yapılan işlemlerin ardından toplam 5 zanlı emniyetten sevk edildikleri adli makamlarca değerlendirilerek tutuklandı. Soruşturma ve adli süreç ile ilgili işlemler devam ediyor.

MALATYA'DA KAMYONETTE 112 BİN 202 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ: 5 TUTUKLAMA