Navigasyonun yanılttığı sürücü merdivenlerden indi ve araç yolda kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesinde ilginç bir trafik kazası görüntülendi. Navigasyonun yönlendirmesiyle ilerleyen sürücünün kontrolündeki otomobil merdivenlere girerek dik basamaklardan metrelerce aşağı indi. Merdivenlerin sonunda araç, yol ile merdiven arasındaki eğimin dik olması ve aracın alt kısmının zemine temas etmesi nedeniyle ilerleyemeyip mahsur kaldı.

olayın gelişimi:

Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Sürücünün ilerlemeye çalıştığı sırada aracın altı zemine değdi ve tekerlekler yeterli çekiş sağlayamayınca araç hareket edemedi. Aracın plakası 34 FUH 981 olarak tespit edildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek ve sürücüye yardım etmek için koştu; kısa sürede toplanan kişiler aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri aldı.

görüntüler ve tanıklıklar:

Olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda otomobilin merdivenlere girip dik basamaklardan ilerleyişi, merdivenlerin sonunda durması ve çevredekilerin yardıma koşması net biçimde görülüyor. Görüntüler durumu belgeleyerek, benzer yönlendirme hatalarının yol açabileceği risklere dair somut bir örnek oluşturdu.

Yetkililer ve bölge sakinleri, benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma ya da ceza bilgisi haber kaynaklarında yer almamıştır.

İLGİNÇ OLAY, ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.