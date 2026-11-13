Konya'da sivil toplum kuruluşlarından Gazze için ortak çağrı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Kapu Camii'nde cuma namazını müteakip düzenlediği basın açıklamasıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Katılımcılar, insani yardımın önceliklendirilmesi ve uluslararası aktörlerin somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Platformun duruşu ve talebi:

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan yaptığı konuşmada Gazze halkının içinde bulunduğu durumun bir insanlık meselesi olduğunu belirterek Barış Kurulu ve uluslararası toplumun sorumluluklarına işaret etti. Ceylan'ın açıklaması şu sözlerle devam etti:

Tarihin en büyük zalimleri siyonistler ile tarihin en izzetli direnişçileri Gazzelilerin mücadelesi devam ediyor. Ama maalesef tüm insanlık seyrediyor. Barış Kurulunun somut adımlar atması zorunluluktur. Barış Kurulundan beklenen; endişeleri dile getiren yeni bir açıklama değil, bizzat ilan ettiği yükümlülüklerin hayata geçirilmesidir. Bir kez daha söylüyoruz; sivillere yönelik insani yardımları müzakerelere rehin eden veya devam eden abluka ve engellemelerin sonuçlarından mağdurları sorumlu tutan hiçbir savaşı sona erdirme planının inandırıcılığı olamaz. Gazze’de çadırda yaşamak, artık bir barınma meselesi değil, her gün yeniden verilen bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. İnsanlık, gözlerinin önünde yaşanan bu büyük trajediye daha ne kadar sessiz kalabilir? Çocukların soğuktan titrediği, annelerin evlatlarını koruyabilmek için çaresizce çırpındığı, yaşlıların ve hastaların en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir dünyada sessiz kalmak, yalnızca bir duyarsızlık değil, ağır bir vicdani sorumluluktur. Gazze’de yaşananlar artık bir coğrafyanın, bir halkın veya bir inancın meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu, insan olmanın, insan kalmanın ve insanlık onurunu korumanın meselesidir. Bugün Gazze’de yaşananlara karşı nerede durduğumuz, hangi sorumluluğu üstlendiğimiz ve mazlumların yaralarını sarmak için ne yaptığımız, insanlığımızın en önemli ölçülerinden biri olacaktır

Programın kapanışı:

Açıklamanın ardından katılımcılar adına Filistinli Müslümanlar için dua edildi. Platform temsilcileri, çağrılarının takipçisi olacaklarını belirterek insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması ve somut barış adımlarının atılması yönündeki taleplerini yineledi.

KONYA'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU TARAFINDAN GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU BAŞKANI ADEM CEYLAN(ORTADA)