Kayserispor, milli ara hazırlığında Konya deplasmanında

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Süper Lig ekibi Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

maç programı:

Yarın Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Kayserispor heyeti, maç öncesi bugün Konya'ya gitti.

kadroda eksikler:

Kayserispor'da milli takım kamplarında bulunan Mamadi Camara, Jushua Brenet, Aras Çelik, Taulant Seferi ve Deniz Dönmezer yarınki maçta forma giyemeyecek.

Hazırlık maçı, takımın ritmini koruması ve alternatif oyuncuların değerlendirilmesi açısından önem taşıyor; Kayserispor eksik oyuncularla Konya'da sahaya çıkacak.

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA KAYSERİSPOR, YARIN KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK.