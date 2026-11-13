Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Kayserispor, milli ara hazırlığında Konya deplasmanında

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada yarın Süper Lig ekibi Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak; takım bugün Konya'ya gitti, maç 14.00'te.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor, milli ara hazırlığında Konya deplasmanında

Kayserispor, milli ara hazırlığında Konya deplasmanında

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Süper Lig ekibi Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

maç programı:

Yarın Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Kayserispor heyeti, maç öncesi bugün Konya'ya gitti.

kadroda eksikler:

Kayserispor'da milli takım kamplarında bulunan Mamadi Camara, Jushua Brenet, Aras Çelik, Taulant Seferi ve Deniz Dönmezer yarınki maçta forma giyemeyecek.

Hazırlık maçı, takımın ritmini koruması ve alternatif oyuncuların değerlendirilmesi açısından önem taşıyor; Kayserispor eksik oyuncularla Konya'da sahaya çıkacak.

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA KAYSERİSPOR, YARIN KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI...

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA KAYSERİSPOR, YARIN KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray hazırlıklarını Kemerburgaz'da yoğun tempoyla sürdürüyor
images

Ladik'te kamu çalışanları arasında masa tenisi buluşması
images

Milliler Bordeaux'ya hazırlanıyor: hazırlıklar İzmir'de başladı
images

Nazilli sahaya tecrübe taşıdı: 10 numara Selim Kartal imza attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor