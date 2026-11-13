Bağcılar'da gençliğe yatırım vurgusu: Bakan Bak açılışta projeleri anlattı

tören ve katılımcılar:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi tarafından Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız de hazır bulundu. Açılış kapsamında gençlik merkezi, yüzme havuzu, kütüphane, fitness merkezi, 18 mini saha ile okul bahçelerinde bulunan 15 modüler saha yer aldı.

bakanın açıklamaları:

Programda konuşan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Bağcılar'daki çalışmaların önemine dikkat çekti. Bakan Bak, “Bağcılar’daki projelere 2,5 milyar lira yatırım yaptık, yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spor geçmişinin yatırımları desteklediğini vurguladı.

Bakan, gençlerin spor alışkanlığını artırma hedefini öne çıkardı; dijital bağımlılık başta olmak üzere gençleri tüm bağımlılıklardan uzak tutma niyetini yineledi. Ayrıca 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesine atıf yaparak bugüne kadar 12 milyon vatandaşın yüzme öğrendiğini belirtti ve çocukların korunmasının devlet görevi olduğunu söyledi.

belediyenin projeleri ve hedefleri:

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız konuşmasında projeler için bir yıl önce Bakan Bak'a başvurduklarını, bakanın maddi ve manevi destek sözü verdiğini anlattı. 42 Evler'de yeni açılan tesiste yüzme havuzu, fitness, etüt merkezi ve kreş bulunduğunu belirten Yıldız, belediyenin aynı zamanda 8 yüzme havuzu işletmekte olduğunu, bakanlığa ait bir havuz ile birlikte üç havuzun yapımının sürdüğünü aktardı.

Yıldız, Göztepe Spor Kompleksi'nin çocuklara 17 branşta hizmet verdiğini, inşaatı devam eden projelerin ise kısa sürede, yaklaşık 2-3 aylık bir dönemde tamamlanıp halkın kullanımına açılacağını söyledi. Yıldız ayrıca, "İlkokulu bitiren hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak" taahhüdünü yineledi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve Belediye Başkanı Yıldız, 2026 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden Bağcılar Belediyesi sporcularına ödüllerini takdim etti. Tören, yatırımların gençlik ve spor altyapısına odaklanmaya devam edeceğinin somut bir gösterisi olarak değerlendirildi.

KONUŞMALARIN ARDINDAN GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK VE BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ, 2026 YILINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA BAŞARI ELDE EDEN BAĞCILAR BELEDİYESİ SPORCULARINA ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ.