Nazilli'de eve giren otomobilde üç kişi sıkıştı, itfaiye kurtardı

kaza yerinde yaşananlar:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Işıklar Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada, 09 AAN 007 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (67) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki müstakil eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, evin bitişiğinde durdu ve içeride bulunanlar sıkıştı.

Olay sırasında araçta bulunan iki yolcu H.K. ve Ş.K. ile sürücü M.K. otomobilde sıkıştı; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla araçta sıkışan üç kişi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan üç yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor; yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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