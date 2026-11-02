Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9098 +0,34%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.300,93 +0,60%
EUR/USD 1,1186 +0,18%
Brent Petrol 110,02 -3,01%
--°

Nazilli'de eve giren otomobilde üç kişi sıkıştı, itfaiye kurtardı

Nazilli'de kontrolden çıkan otomobilin bir eve çarpması sonucu sürücüyle iki yolcu araçta sıkıştı; itfaiye kurtardı, üç yaralı hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nazilli'de eve giren otomobilde üç kişi sıkıştı, itfaiye kurtardı

kaza yerinde yaşananlar:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Işıklar Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada, 09 AAN 007 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (67) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki müstakil eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, evin bitişiğinde durdu ve içeride bulunanlar sıkıştı.

Olay sırasında araçta bulunan iki yolcu H.K. ve Ş.K. ile sürücü M.K. otomobilde sıkıştı; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla araçta sıkışan üç kişi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan üç yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor; yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVE ÇARPTI: 3 YARALI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVE ÇARPTI: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı
images

Isparta'da bir haftalık operasyonlarda kâğıda emdirilmiş binlerce sentetik bulun...
images

Bilecik’te narkotik ekiplerinden iki noktada operasyon: 4 kişi gözaltında
images

Isparta'da kapsamlı uygulamalarda aranan 28 kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacabey taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede kameraya yansıdı

tarihi isimler şehir kimliğinin temelleridir, yok edilmemelidir

Antakya'da Büyükdalyan Mahallesi'nde şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca çıktı

Çivril, Denizli'nin kan bağışında öne çıkan ilçe oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı