Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

nazilli’de iki okulda deprem güçlendirmesi yerinde incelendi

Nazilli’de Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesi’nde deprem tahkiki sonrası başlatılan güçlendirme çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

nazilli’de iki okulda deprem güçlendirmesi yerinde incelendi

Nazilli’de eğitim kurumlarında güçlendirme çalışmaları sürüyor

Nazilli ilçesinde deprem tahkiki sonucunda güçlendirme ve onarım kararı alınan okullarda yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçedeki eğitim kurumlarında devam eden uygulamaları görmek üzere Turan Ortaokulu ve Nazilli Fen Lisesini ziyaret etti.

inceleme sırasında neler yapıldı:

Kaymakam Küpeli Kan, okullarda yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarının mevcut durumunu yetkililerden dinledi ve uygulamaları sahada takip etti. Ziyaret kapsamında yapısal müdahalelerin ilerleyişi, güvenlik önlemleri ve eğitim sürecine olası etkileri ele alındı. Yetkililer, çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda sürdüğünü; önceliğin öğrencilerin ve personelin güvenliğinin sağlanması olduğunu bildirdi.

amaç ve beklenti:

Yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin daha güvenli ve iyileştirilmiş fiziki şartlara sahip okul ortamlarında eğitimlerine devam etmeleri hedefleniyor. Ziyaret, yerel yönetimin eğitim altyapısına verdiği önemi gündeme taşıdı ve bakım-onarım sürecinin takip edileceğine dair mesaj verdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem dersliklerin hem de ortak kullanım alanlarının güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DEPREM TAHKİKİ SONUCUNDA GÜÇLENDİRME VE ONARIM KARARI VERİLEN TURAN...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DEPREM TAHKİKİ SONUCUNDA GÜÇLENDİRME VE ONARIM KARARI VERİLEN TURAN ORTAOKULU İLE NAZİLLİ FEN LİSESİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim
images

Bozdoğan'da arıcıların kovan kayıtları yenileniyor
images

Anterior MI tanısıyla Yüksekova'dan Van'a helikopter ambulansla sevk
images

Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum ve emzirme rehberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı

Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip