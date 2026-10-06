Nazilli'de okul öncesinden başlayan trafik eğitimiyle güvenli yollar hedefleniyor

proje başlangıcı ve katılımcılar:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan Güvenli Trafik Eğitimi Projesi kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk uygulaması Sümer Park'taki özel trafik eğitim pistinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Nazilli Belediye Başkan vekili Av. Selahattin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve anasınıfı öğrencileri katıldı.

proje kapsamı:

Müdür Erdinç Güner, projenin 2026-2027 eğitim öğretim yılında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 15 projeden biri olduğunu ve bu yıl beşinci yılını gerçekleştirdiklerini belirtti. Protokol; Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Millî Eğitim, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında imzalanarak 2026-2027 boyunca okullarda sürdürülecek faaliyetlerin çerçevesini çizdi.

Geçen yıl yaklaşık 3.500 öğrenciye eğitim verildiğini hatırlatan Güner, bu yıl hedeflerinin toplamda yaklaşık 4.400 öğrenci olduğunu açıkladı: Yaklaşık 2.400 okul öncesi öğrencisi Sümer Park'taki sahada uygulamalı; yaklaşık 2.000 ilkokul 4. sınıf öğrencisi ise kendi okullarında teorik olarak eğitim alacak. Eğitimler ilçe merkezindeki okullarda İlçe Emniyet Müdürlüğü, mahalle okullarında ise İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personeli tarafından verilecek.

amaç ve uygulama:

Projenin öncelikli amacı, çocuklara küçük yaştan itibaren güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak ve öğrendikleri kuralları günlük yaşamlarına yerleştirmektir. Güner, trafikteki bir anlık dikkatsizliğin geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, verilen eğitimin geleceğin sürücü, yaya ve duyarlı vatandaşlarına yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Etkinlikte öğrencilere önce trafik kuralları, yaya geçitleri ve trafik ışıkları hakkında teorik bilgiler verildi. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ilk dersi uygulamalı olarak verirken, görevli trafik ekipleri çocuklarla hem teori hem de uygulama çalışmaları yürüttü.

Programın en neşeli anlarında çocuklar düdük çalarak önce el ele yaya geçidinden geçmeyi öğrendi, ardından yanlarında getirdikleri bisikletlerle pistte eğlenceli anlar yaşadı. Öğrenciler etkinlik sonunda kendilerine verilen hediyeleri memnuniyetle kabul etti ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle gün sonlandı. Birçok katılımcı etkinliğe dair görüşünde eğitim amacının yanında sosyal ve farkındalık sağlayan bir şenlik havası oluştuğunu belirtti.

Güvenli Trafik Eğitimi Projesi önümüzdeki dönem boyunca planlandığı şekilde devam ederek Nazilli'de trafik kültürünün güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

EĞİTİME GELDİLER, GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER