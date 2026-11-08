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Nefesle yeniden yürümek: pulmoner rehabilitasyonla kısır döngüyü kırmak

Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, pulmoner rehabilitasyonun nefes darlığının yarattığı kısır döngüyü kırıp bağımsızlığı, yürüyüş mesafesini ve yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nefesle yeniden yürümek: pulmoner rehabilitasyonla kısır döngüyü kırmak

Pulmoner rehabilitasyon nedir ve neden önemlidir:

Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, kronik akciğer hastalarında nefes darlığının günlük yaşamı nasıl kısıtladığını ve bu kısır döngünün kırılmasının önemini vurguluyor. Uzmanlar, merdiven çıkarken soluk soluğa kalmak, kısa yürüyüşlerde sık sık dinlenme ihtiyacı ve giyinme gibi temel işler sırasında zorlanmanın pek çok hastada normalleştirildiğini ancak bunun kabul edilecek bir durum olmadığını belirtiyor.

Doç. Dr. Ökmen, nefes darlığının yol açtığı inaktivitenin kas zayıflığına ve azalan kondisyonla birlikte daha fazla efora ve tekrar nefes darlığına neden olduğunu, pulmoner rehabilitasyonun ise "Pulmoner rehabilitasyon, tam olarak bu kısır döngüyü kırmayı hedefler." sözleriyle özetledi.

Programın kapsamı ve bileşenleri:

Ökmen, pulmoner rehabilitasyonun ilaç tedavisinin yerine geçmediğini, aksine onu tamamlayan kişiye özel bir tedavi programı olduğunu belirtiyor. Program; egzersiz eğitimi, nefes teknikleri, hastalık hakkında bilgilendirme, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi birden çok bileşeni içeriyor. Bu çok disiplinli yaklaşımın amacı, kasları güçlendirip oksijen kullanımını verimli hale getirerek hastanın aynı işi daha az zorlanmayla yapmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Hangi hastalara önerildiği konusunda Doç. Dr. Ökmen, programın şu gruplar için uygun olduğunu aktarıyor: KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), tedaviye rağmen şikâyetleri süren astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer fibrozisi, kistik fibrozis, pulmoner hipertansiyon ve akciğer ameliyatı/nakli öncesi ve sonrası dönemlerdeki bireyler. Ayrıca evde oksijen tedavisi kullanan veya hastanede yatarak tedavi gördüğü bir alevlenme sonrası iyileşme sürecinde olan hastalar da bu programdan fayda görüyor.

Uzman ekip ve beklenen kazanımlar:

Pulmoner rehabilitasyon ünitesinde göğüs hastalıkları uzmanları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, fizyoterapistler, hemşireler, diyetisyenler ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından kişiye özel süreç yürütülür. Doç. Dr. Ökmen, düzenli uygulanan programın başlıca kazanımlarını şu şekilde özetliyor:

- Nefes darlığı ve yorgunluğun azalması; - Yürüme mesafesi ve egzersiz kapasitesinde artış; - Günlük işlerin daha az zorlanarak yapılabilmesi; - Hastalık alevlenmelerine bağlı hastaneye yatışların azalması; - Endişe ve depresyon belirtilerinin hafiflemesi ve genel yaşam kalitesinin yükselmesi.

Ökmen, nefes darlığı nedeniyle sevilen aktivitelerden uzaklaşan tüm hastalara bu önerilere dikkat etmelerini tavsiye ederek, "Daha rahat nefes almak ve daha aktif bir yaşam sürmek için hiçbir zaman geç değildir" mesajını veriyor.

Sonuç olarak pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer hastalıklarında sadece semptomları hafifletmekle kalmayıp hastaların bağımsızlığını ve günlük fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yaklaşımdır. Doğru planlama ve multidisipliner destekle hastalar yeniden daha aktif ve kaliteli bir hayata dönebilirler.

DOÇ. DR. BURCU METİN ÖKMEN

DOÇ. DR. BURCU METİN ÖKMEN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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