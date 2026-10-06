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Nevşehir'de aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Nevşehir-Aksaray kara yolunda 50 ADE 377 ve 01 RC 903 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri karşı şeride takla attı, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Nevşehir-Aksaray kara yolu üzerinde aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Olayda araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak karşı şeride geçerken, diğer otomobil yaklaşık 50 metre ileride bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Her iki aracın da hasar aldığı kazada çevrede büyük paniğe yol açtı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çeşitli şehir hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıkları ve araçların konumuna ilişkin inceleme yapıyor. Bölgedeki trafik, kazanın ardından kontrollü olarak sağlandı ve ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından normale döndü.

NEVŞEHİR&#039;DE AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

NEVŞEHİR'DE AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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