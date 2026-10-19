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Nevşehir'de itfaiyenin müdahalesi sırasında piknik tüpü patladı

Nevşehir'in Nar beldesinde bir bağ evinde çıkan yangına müdahale sırasında küçük bir piknik tüpü patladı; patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nevşehir'de itfaiyenin müdahalesi sırasında piknik tüpü patladı

Nevşehir'de itfaiyenin müdahalesi sırasında piknik tüpü patladı

Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesindeki bir bağ evinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sırasında evde bulunan küçük bir piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Olay, çevrede paniğe yol açarken patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

yangının çıkış nedeni:

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, yangın iddialara göre mangaldan sıçrayan kıvılcımların tutuşması sonucu başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmalarına başlandı.

müdahale ve kayıt:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken evdeki küçük piknik tüpü aniden patladı; patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı bildirilmezken bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

NEVŞEHİR’İN NAR BELDESİNDE BİR BAĞ EVİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KÜÇÜK PİKNİK TÜPÜ BOMBA...

NEVŞEHİR’İN NAR BELDESİNDE BİR BAĞ EVİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KÜÇÜK PİKNİK TÜPÜ BOMBA GİBİ PATLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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