new york'ta federal operasyon sırasında göçmen ağır yaralandı

Marble Hill'de federal operasyonta çatışma ve yaralanma:

ABD'nin New York kentinin Manhattan ilçesine bağlı Marble Hill mahallesinde düzenlenen bir göçmenlik operasyonu sırasında 28 yaşındaki bir göçmen, federal bir ICE ajanı tarafından vurularak yaralandı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, olayın gerçekleştiği aracın ön camında kurşun delikleri olduğu görüldü ve görgü tanıkları birkaç el silah sesi duyduklarını bildirdi.

Yaralanan kişinin boynundan vurulduğu, NewYork-Presbyterian Allen Hospital'a kaldırıldığı ve bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay sırasında iki federal ajanın da yaralandığı ancak bu yaralanmaların nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıların paylaşılmadığı belirtildi.

Olay anı ve araçtaki çocuk:

Operasyona ilişkin açıklamalarda, araçta 5 yaşında bir çocuğun bulunduğu ve çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğinin değerlendirildiği yer aldı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ilk açıklamalarında, ajanların araçtaki kişiyi ve çocuğu kuşattıktan sonra birden fazla el ateş açtıklarına ilişkin ilk bilgileri aktardı. Federal yetkililer, silah kullanımına neden olan koşullar konusunda henüz net bilgi paylaşmadı.

Olay sırasında toplanan çevre sakinleri ve görgü tanıkları federal görevlilerin müdahalesini cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi oluşturarak incelemelerin devam etmesini sağladı.

siyasi tepkiler ve şeffaflık çağrıları:

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kabul edilemez bulduğunu belirtti ve ABD Başkanı Donald Trump'tan kentteki tüm ICE operasyonlarının durdurulmasını talep edeceğini duyurdu. Mamdani ayrıca yaralanan göçmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve ICE ajanlarının topluluklarda korku yarattığını savundu.

New York Valisi Kathy Hochul de federal makamlardan olayla ilgili eksiksiz ve şeffaf bilgi talep etti ve New Yorkluların tam olarak ne olduğunu bilmeye hakları olduğunu vurguladı. Bu çağrılar, hem yerel yöneticilerde hem de toplumda federal operasyonların sorgulanmasına yol açtı.

NewYork-Presbyterian Allen Hospital önünde toplanan protestocular ICE karşıtı sloganlar atarak federal ajanların kentten çekilmesini istedi. Göstericiler, federal görevlilerin uygulamalarına tepki gösterirken bazıları olayın belgelenmesini ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

federal soruşturma ve resmi açıklamalar:

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) olayın belirli bir kişiyi hedef alan bir göçmenlik operasyonu sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık, vurulan kişinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, daha önce büyük çaplı hırsızlık suçundan mahkûm edildiğini ve farklı suçlamalarla gözaltına alındığını bildirdi. DHS ayrıca bu kişinin Aralık 2023'te gözaltına alındığını ancak sonra serbest bırakıldığını ileri sürdü.

New York Polis Departmanı (NYPD) olayın soruşturmasına doğrudan katılmadığını belirtti. Olayla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosu FBI, New York delil inceleme ekibini bölgeye gönderdi ve federal ekipler delil tespiti ile olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalara başladı.

New York Göçmenler Koalisyonu Başkanı Murad Awawdeh ise ICE ajanlarının vücut kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ve aşırı güç kullanımı tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vermesini istedi.

Olay, federal göçmenlik uygulamaları ile yerel yönetimler arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı ve hem hukuki hem de toplumsal açıdan daha geniş bir incelemeyi beraberinde getireceğe benziyor. Yetkililerden beklenen şeffaf açıklamalar ve delil incelemelerinin sonuçları, hem soruşturmanın seyrini hem de bölgedeki toplumsal tepkilerin yönünü belirleyecek.

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