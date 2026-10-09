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Gümüşhane’de yol kenarında sürü halinde görülen yaban keçileri

Gümüşhane'de doğal yaşam alanlarından inen yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarında sürü halinde yiyecek arayarak yöre halkının dikkatini çekti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gümüşhane’de yol kenarında sürü halinde görülen yaban keçileri

Gümüşhane’de yol kenarında sürü halinde görülen yaban keçileri

Gümüşhane'de yiyecek aramak için doğal yaşam alanlarından inen yaban keçileri, trafiğin yoğun olduğu yol kenarı boyunca sürü halinde görüntülendi. Araçların geçişine aldırış etmeden otlayan keçiler, vatandaşların dikkatini çekti.

yaban keçilerinin kent içindeki görünümü:

Sürü halinde hareket eden keçiler bir süre yol kenarında kaldı ve çevrede yemek aradı. Ürkeklikleriyle bilinen türün bu rahat tavırları, bölgedeki alışılmış davranışın dışında bir görüntü oluşturdu. Bir süre oyalanan keçiler daha sonra gözden kaybolarak tekrar doğal yaşam alanlarına döndü.

yöre halkının tepkisi:

Yöre halkı yaban keçilerine ilgi gösterirken, Ali Ceylan yol güzergahında aracıyla ilerlerken keçileri görünce durduğunu söyledi. Ceylan, halk olarak yaban keçilerini çok sevdiklerini ve onları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

GÜMÜŞHANE’DE YİYECEK ARAYAN YABAN KEÇİLERİ, TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU YOL KENARINDA SÜRÜ HALİNDE...

GÜMÜŞHANE’DE YİYECEK ARAYAN YABAN KEÇİLERİ, TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU YOL KENARINDA SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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