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Kayıp öğrenci 17 saat sonra Nodullar Tepesi'nde sağ bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesi Yortan Beldesi'nde okul çıkışında ormanlık alana giden lise öğrencisi Rıdvan Dereli, yaklaşık 17 saat süren aramanın ardından sağ bulundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:55

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp öğrenci 17 saat sonra Nodullar Tepesi'nde sağ bulundu

Kayıp öğrenci 17 saat sonra Nodullar Tepesi'nde sağ bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde okul çıkışının ardından ormanlık alana giden lise öğrencisi Rıdvan Dereli ile bir süre haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Arama çalışmaları:

İhbarın ardından bölgede görevlendirilen ekipler geniş çaplı arama yaptı. Yaklaşık 17 saat süren çalışmanın sonunda ekipler, Dereli'yi Nodullar Köyü Tepesi mevkisinde sağ olarak buldu.

Sağlık durumu ve süreç:

Yapılan ilk kontrollerde öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu gelişme üzerine arama çalışmaları sona erdirildi ve yetkililer aileye bilgi verdi.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA ORMANLIK ALANA GİDEN VE KENDİSİNDEN HABER...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA ORMANLIK ALANA GİDEN VE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN LİSE ÖĞRENCİSİ RIDVAN DERELİ, YAKLAŞIK 17 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SAĞ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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