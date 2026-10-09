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hakkari’de sağanak sürüyor, sis ve kaya riski trafikte zorlayıcı oldu

Hakkari'de sağanak ve sis görüşü düşürdü; sürücüler farlarını yakıyor. Karayolları Hakkari-Van ile Hakkari-Çukurca yollarında kaya düşmesi uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Aslı Han

hakkari’de sağanak sürüyor, sis ve kaya riski trafikte zorlayıcı oldu

Sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor:

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan yoğun sis, şehir içinde ve çevre yollarda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Trafikte ilerleyen sürücüler güvenlik amacıyla araçlarının farlarını yakarak seyrine devam ediyor.

Trafikte alınması gereken önlemler:

Karayolları yetkilileri, özellikle yağışlı ve sisli şartlarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Farların uygun şekilde kullanılması ve dikkatli seyir vurgulanan önlemler arasında yer aldı.

Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca için uyarı:

Yetkililer, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarını kullanacak sürücüleri kaya düşmesi riski konusunda uyardı. Bu güzergâhlarda ekstra dikkat gösterilmesi, yağışın neden olduğu görüş kısıtlılığı ve yol kenarındaki kayma tehlikelerine karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, sürücülerden yol koşullarını gözlemlemelerini, gerektiğinde hızlarını daha da azaltmalarını ve takip mesafesini artırmalarını istedi. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

HAKKARİ’DE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. YAĞIŞLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SİS GÖRÜŞ...

HAKKARİ’DE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. YAĞIŞLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRÜRKEN, SÜRÜCÜLER FARLARINI YAKARAK İLERLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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