Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1520 +0,02%
Bist 13.998,84 -1,66%
Altın Gram 6.756,97 -0,70%
EUR/USD 1,1539 -0,15%
Brent Petrol 101,41 +0,42%
--°

Neyin sesiyle zanaata dönüşen 31 yıllık ustalık

71 yaşındaki emekli öğretmen Seyfi Günay, Kayseri'de 31 yıldır ney ustalığı yapıyor; ney yapımının inceliklerini ve kültürel önemini aktarıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Neyin sesiyle zanaata dönüşen 31 yıllık ustalık

Neyin sesiyle zanaata dönüşen 31 yıllık ustalık

71 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay, Kayseri'de meslek yıllarında başlayan müzik yolculuğunu emeklilik sonrası zanaata dönüştürdü. Konservatuvar eğitiminde önce mey üfleyen Günay, daha sonra neyin sesine ve yapımına ilgi duyarak ney çalmaya ve ney yapmaya başladı. Emeklilikten sonra da bu tutkuyu sürdürerek bugün 31 yıldır ney ustalığı yapıyor ve Selçuklu dönemi eseri Hunat Hatun Külliyesinde eserlerini sergiliyor.

meslekten zanaata:

Seyfi Günay, 30 yıllık öğretmenlik hayatının ardından ney üretimine yöneldi. Konservatuvarda halk müziği kapsamında aldığı eğitimde önce mey, ardından ney çalmayı öğrendiğini belirtiyor. Öğretmenlik mesleğinden emekli olur olmaz nefes verdiği kamışları işleyip ney haline getirmeye başlayan Günay, bu sürecin hem ustalık hem de sabır gerektirdiğini vurguluyor. Yapım süreci ve ton verme aşamaları onu bu işe bağlayan temel etkenler olarak öne çıkıyor.

ney yapımının incelikleri:

Günay, neyin yapımının çok ince bir iş olduğunu anlatıyor. Telli çalgılarda bir telin kırılmasının düzeltilebileceğini, ancak neyde bir perdenin yanlış açılmasının instrumenti bütünüyle etkilediğini aktarıyor. Kamışların doğru zamanda, yani 11. aydan sonra 12. ay ve 1. aya kadar kesilmesinin önemine dikkat çekiyor; erken kesilen kamışların sağlıksız olduğunu belirtiyor. Bu teknik ayrıntılar, neyin ses kalitesini ve dayanıklılığını doğrudan belirliyor.

kültürel miras ve gençlere çağrı:

Kayseri'de bu işi başlatanlardan biri olduğunu söyleyen Günay, ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini ve valiliklerce düzenlenen etkinliklerle Avusturya gibi dış ülkelerde tanıtım fırsatı bulduğunu ifade ediyor. Gençlerin daha çok gitar gibi batı kökenli enstrümanlara yöneldiğini gözlemleyen Günay, kendi kültürümüze ait enstrümanlara, özellikle ney ve bağlama gibi telli çalgılara ilginin artmasının önemini vurguluyor. Ayrıca bu alana ilgi duyan gençlerin, özellikle kadınların, ney yapımı ve çalımına hevesli olduğunu söylüyor.

KAYSERİ’DE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN SEYFİ GÜNAY, MESLEK YILLARINDA ÜFLEMEYE BAŞLADIĞI NEY SEVGİSİNİ...

KAYSERİ’DE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN SEYFİ GÜNAY, MESLEK YILLARINDA ÜFLEMEYE BAŞLADIĞI NEY SEVGİSİNİ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA USTA OLARAK 31 YILDIR DEVAM ETTİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğünde takı yerine av köpeği verildi
images

Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti
images

Adıyaman'da eski mahalleler modern konutlarla yeniden şekillendi
images

Vali Sözer'den ahilik vurgusu: esnafın emeği gelecek nesillere taşınmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi