Niğde polisi halkı bilgilendirerek suç risklerini azaltmayı hedefliyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve maddesel bağımlılıkla mücadele ile hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı farkındalık artırma çalışmalarını eş zamanlı sürdürdü. Narkotik ekipleriyle yapılan etkinlikler ile toplum destekli polislik çalışmaları, kent genelinde bilgilendirme ve önleyici tedbirler üzerine odaklandı.

Narkotik önleyici projeler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici çalışmalar kapsamında En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projeleri çerçevesinde toplam 9 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde 1.071 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele, bağımlılığın belirtileri ve erken müdahale yolları hakkında bilgi verildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler:

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise il genelindeki iş yerleri, semt pazarları ve caddelerde doğrudan vatandaşa ulaşarak iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş ve yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ile IBAN kiralama gibi güncel tehditlere karşı alınabilecek tedbirleri anlattı. Ayrıca genel güvenlik, malvarlığına yönelik suçlar, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi konularda dikkat edilmesi gereken noktalar sıralandı ve bilgilendirici materyaller verildi.

Çalışmalarda Dr. Müzeyyen Toker Yaşam Merkezi çalışanları da bilgilendirildi; ekipler, özellikle dijital ortamda güvenlik, şüpheli tekliflere karşı temkinli olma, resmi kurumlardan gelen taleplerin doğrulanması ve kişisel bilgilerin korunması gibi pratik öneriler üzerinde durdu. Yapılan saha etkinlikleri, suçların önlenmesinde toplumsal katılımın ve bilgilendirmenin önemini göstermeyi amaçladı.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ 9 ETKİNLİKTE 1.071 KİŞİYE ULAŞTI.