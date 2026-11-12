Niğde valiliği takımları İzmir'de Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edecek

niğde valiliği erkek takımının performansı:

4. Kamu Spor Oyunları İç Anadolu etabında mücadele eden Niğde Valiliği Erkek Voleybol Takımı, turnuva finalinde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşılaştı. Final müsabakasının ardından Niğde ekibi turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Bu sonuçla takım, bölge ikinciliğini alırken İzmir'de düzenlenecek finallerde İç Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek. Maç boyunca disiplinli savunma ve organize hücumlarla dikkat çeken ekip, finaldeki güçlü rakibine rağmen önemli bir başarı gösterdi.

kadın takımından da ikincilik:

Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı aynı organizasyonun kadınlar kategorisinde de İç Anadolu Bölgesi ikinciliğini elde etti. Böylece Niğde Valiliği, bölge finallerini hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde ikincilikle tamamlamış oldu.

Turnuva sonrası yapılan değerlendirmede takım yetkilileri, "Geçen yılın Türkiye şampiyonuyla final oynadık, şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Niğde için, takım ruhuyla, İzmir’e!" ifadeleriyle hedeflerini ve moralini vurguladı.

İzmir'deki finallerde her iki takım için de amaç aynı: bölgeyi en iyi şekilde temsil etmek ve mümkünse dereceyle dönmek. Niğde takımları, organizasyon boyunca gösterdikleri performansla eyalet sporunda iddialı olduklarını kanıtladı.

4. KAMU SPOR OYUNLARI'NDA İÇ ANADOLU BÖLGESİ İKİNCİSİ OLAN NİĞDE VALİLİĞİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, İZMİR'DE DÜZENLENECEK TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILMA HAKKI KAZANDI.