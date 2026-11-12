Sahadan stratejiye: Trabzonspor iletişim pratikleri öğrencilerle buluştu

Trabzonspor iletişim sorumlusu üniversitede deneyimlerini aktardı

Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen "Spor İletişimi" konferansında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Bekar, saha deneyimlerine dayanan örneklerle mesleğin sahadaki gerçeklerini ve iletişimin çok katmanlı yapısını anlattı.

iletişimin temel dinamikleri:

Bekar sunumunda spor iletişimini "bilgi, ilişki ve itibar" üçlüsü üzerinden ele aldı. Kurumsal kimlik, medya ilişkileri, sponsorluk iletişimi ve dijital iletişim stratejileri gibi başlıklara değinerek, bu alanların birbirine bağlı planlama ve koordinasyon gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca kriz yönetimi ve maç günü organizasyonlarının iletişim boyutlarına dair yöntemsel yaklaşımlar paylaştı.

trabzonspor örnekleri ve maç günü hazırlıkları:

Bekar, Trabzonspor bünyesinde yürütülen iletişim çalışmalarından somut uygulama örnekleri sundu. Kulüp iletişiminin yalnızca sosyal medya paylaşımlarından ibaret olmadığını; içerik üretimi, medya operasyonları ve kentle kurulan bağın kurumsal değerlerle uyumunun kritik olduğunu belirtti. Önemli karşılaşmalar için hazırlıkların haftalar öncesinden başlayabildiğini; Avrupa kupaları, UEFA süreçleri ve maç günü içerik üretiminin ayrıntı gerektirdiğini aktardı.

Konferans sırasında öğrencilerle interaktif bir ortam oluştu; Bekar, saha deneyiminin, araştırmanın ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti ve kariyer hedefleyenlere mesleki gelişim önerileri verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayarak uygulama odaklı tavsiyeler paylaştı.

Etkinliğin sonunda Bekar’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Plaketi Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emre Ş. Aslan ile Rektör Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak verdi.

TRABZONSPOR MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ NURİ BEKAR, TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "SPOR İLETİŞİMİ" KONULU KONFERANSTA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK MESLEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.