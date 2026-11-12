Dolar 50,2538 +0,05%
Euro 55,8901 +0,25%
Bist 11.815,92 +1,28%
Altın Gram 6.388,79 -1,16%
EUR/USD 1,1101 +0,10%
Brent Petrol 92,13 -0,68%
--°

Sahadan stratejiye: Trabzonspor iletişim pratikleri öğrencilerle buluştu

Trabzonspor Medya Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi'nde spor iletişiminin "bilgi, ilişki ve itibar" ekseninde uygulamalı yönlerini ve deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sahadan stratejiye: Trabzonspor iletişim pratikleri öğrencilerle buluştu

Trabzonspor iletişim sorumlusu üniversitede deneyimlerini aktardı

Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen "Spor İletişimi" konferansında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Bekar, saha deneyimlerine dayanan örneklerle mesleğin sahadaki gerçeklerini ve iletişimin çok katmanlı yapısını anlattı.

iletişimin temel dinamikleri:

Bekar sunumunda spor iletişimini "bilgi, ilişki ve itibar" üçlüsü üzerinden ele aldı. Kurumsal kimlik, medya ilişkileri, sponsorluk iletişimi ve dijital iletişim stratejileri gibi başlıklara değinerek, bu alanların birbirine bağlı planlama ve koordinasyon gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca kriz yönetimi ve maç günü organizasyonlarının iletişim boyutlarına dair yöntemsel yaklaşımlar paylaştı.

trabzonspor örnekleri ve maç günü hazırlıkları:

Bekar, Trabzonspor bünyesinde yürütülen iletişim çalışmalarından somut uygulama örnekleri sundu. Kulüp iletişiminin yalnızca sosyal medya paylaşımlarından ibaret olmadığını; içerik üretimi, medya operasyonları ve kentle kurulan bağın kurumsal değerlerle uyumunun kritik olduğunu belirtti. Önemli karşılaşmalar için hazırlıkların haftalar öncesinden başlayabildiğini; Avrupa kupaları, UEFA süreçleri ve maç günü içerik üretiminin ayrıntı gerektirdiğini aktardı.

Konferans sırasında öğrencilerle interaktif bir ortam oluştu; Bekar, saha deneyiminin, araştırmanın ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti ve kariyer hedefleyenlere mesleki gelişim önerileri verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayarak uygulama odaklı tavsiyeler paylaştı.

Etkinliğin sonunda Bekar’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Plaketi Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emre Ş. Aslan ile Rektör Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak verdi.

TRABZONSPOR MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ NURİ BEKAR, TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM...

TRABZONSPOR MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ NURİ BEKAR, TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "SPOR İLETİŞİMİ" KONULU KONFERANSTA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK MESLEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakü'de kürsüye çıkan Kahramanmaraşlı judocuya bronz madalya
images

Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı
images

Elazığspor sınırlı kadroyla Erbaaspor deplasmanında
images

Niğde valiliği takımları İzmir'de Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pelin Pınar olayında sevgilinin adli kontrol şartları netleşti

Ara tatilde kültür ve oyun Ataşehir’de buluşuyor

Merkezefendi'nde meclis üç turda Osman Bartal'ı başkan vekili seçti

Afyonkarahisar'ın yerli elektrikli araçları İzmir fuarında ilgi çekti

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi