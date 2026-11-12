Sevgilisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Gaziosmanpaşa'da düşen doktorun ölümü

olay ve soruşturma:

İstanbul Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 8'inci kattan düşen 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Pınar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten makam Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan sevgilisi 28 yaşındaki Nebi Ö. hakkında bilgiler kamuoyuna yansıdı. Pınar'ın görev yaptığı kurum ise Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olarak kaydedildi.

şüphelinin ifadesi:

Nebi Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde çiftin yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığını ve Mayıs ayından itibaren birlikte yaşamaya başladıklarını belirtti. İfadesinde, çiftin 21 Kasım için nişan yapmayı planladığını, olay günü birlikte Kuyumcukent'e gidip altın ve kolye aldıklarını, ardından bir alışveriş merkezinde yemek yediklerini ve nişan elbisesi baktıklarını anlattı.

Şüpheli, Pınar'ın hamile olduğunu kendisine fotoğraflarla bildirdiğini, Antalya'da bulundukları sırada kanama yaşadıklarını ve başvurdukları hastanelerde bebeğin düştüğünün kendilerine söylendiğini ifade etti. İstanbul'a döndükten sonra kontrol amaçlı hastaneye gittiklerini, Pınar'ın gebelik kaybı nedeniyle üzgün olduğunu ve olay gecesi bu konuyu konuştuklarını söyledi.

olay anına ilişkin anlatım:

Nebi Ö., eve döndükten sonra her ikisinin de alkol aldığını, kendisinin oyun oynadığını ve saat 23.40 civarında oyunu kapattığını kaydetti. Olay anına ilişkin ifadesinde lavaboda olduğunu, klozetin kapağını açıp oturduğu sırada dışarıdan bir "güm" sesi ve ardından çığlık duyduğunu belirtti. Hemen tuvaletten çıkarak balkona baktığında aşağıda birini gördüğünü ve bunun Pelin Pınar olduğunu anladığını anlattı.

Ardından aşağı indiğini, merdivenlerdeyken 112 Acil Çağrı Merkezi ile site güvenliğini arayıp adresi bildirdiğini söyleyen Nebi Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattan düşerek ölen doktor Pelin Pınar’ın sevgilisinden ilk ifade