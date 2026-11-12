Elazığspor sınırlı kadroyla Erbaaspor deplasmanında

Seza Çimento Elazığspor Tokat'a ulaştı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 11. haftasında Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile yapacağı maç için Tokat'a gitti. Bordo-beyazlı ekip, müsabaka öncesi 20 oyuncuyla kafileyi oluşturdu ve yolculuğu tamamladı.

kadrodaki isimler:

Kadroda Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, M. Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Berat Sağlam, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Özkan Bal ve Serhat Genç yer aldı.

eksikler ve değerlendirme:

Teknik heyet, sakatlıkları bulunan Hakan Yavuz, Enes Soy ve Kemal Rüzgarı bu maçın kadrosuna almadı. 20 kişilik dar kadro, maç içinde yapılacak değişikliklerde sınırlı alternatif bırakırken, ekip uyumu ve mevcut oyuncuların performansı sonucu belirlemede daha belirleyici olacak.

ELAZIĞSPOR 20 FUTBOLCUYLA TOKAT'A GİTTİ