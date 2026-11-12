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Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı

Trabzonspor, 2026-2027'de iç sahadaki ilk 5 lig maçını kazanarak 2000-2001'den sonra aynı iç saha serisini tekrarladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor evinde 5'te 5 yaptı, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı

İki dönem, aynı başarı:

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda iç sahada oynadığı ilk 5 lig maçını kazanarak kulüp tarihindeki önemli bir istatistiği yeniden elde etti. Bordo-mavililer bu seriyi 2000-2001 sezonundan sonra ilk kez tekrarladı.

Maç sonuçları ve sayısal karşılaştırma:

2000-2001 sezonunda iç sahadaki ilk beş maçta Trabzonspor; Bursaspor 2-1, Kocaelispor 2-1, Gençlerbirliği 2-0, Beşiktaş 2-0 ve Antalyaspor 4-0 galibiyetleri aldı. Bu dönemde takım 12 gol atıp kalesinde 2 gol görmüştü.

2026-2027 sezonunda ise iç sahada sırayla Başakşehir 2-1, Gençlerbirliği 5-0, Galatasaray 4-0, Beşiktaş 2-0 ve Gaziantep FK 2-0 sonuçlarıyla 5'te 5 yapıldı. Bu sezonun ilk beş iç saha maçında bordo-mavililer 15 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetlerinin önemi:

İç saha serisi içinde özellikle Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 yenmek öne çıktı. Galatasaray karşısındaki farklı skor takımın hücum gücünü, Beşiktaş galibiyeti ise rekabetçi maçlarda alınan disiplinli savunma performansını gösterdi.

Bu sonuçlarla Trabzonspor, evindeki güçlü grafiğini sürdürürken, 26 yıl önceki benzer periyoda dair kıyaslamalar taraftar ve medya gündeminde yer aldı.

TRABZONSPOR (ARŞİV)

TRABZONSPOR (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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