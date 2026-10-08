Niğde'de kurumlar arası koordinasyonla suçla mücadele stratejileri masaya yatırıldı

Toplantı gündemi ve amaçları:

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay başkanlığında, suçla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaların etkinliğinin artırılması ve ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik stratejileri gündeme taşıdı.

Katılımcılar:

Toplantıya Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Aydın, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Sait Okur, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Murat Dinçer, cumhuriyet savcıları, kolluk birimleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Katılımcılar arasında soruşturma süreçlerini yürüten birimler ve ilgili kamu kurumları temsilcileri yer aldı.

Değerlendirmeler ve atılacak adımlar:

Toplantıda, organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kumar ile spor suçları kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Soruşturma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, delil toplama ve istihbarat paylaşımı gibi uygulamalı konular değerlendirildi; bu alanlarda hukuki ve operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Görüşmelerde özellikle kolluk birimleri ile kamu kurumları arasındaki bilgi paylaşımının arttırılması, ortak operasyon planlarının oluşturulması ve önleyici tedbirlerin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, soruşturmaların hızlandırılması ve mağdur odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi için kurumlar arası iletişim kanallarının netleştirilmesi kararlaştırıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; suçla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

NİĞDE’DE SUÇLA MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ