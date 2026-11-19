Olayın gerçekleştiği yer ve araç:

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki otobüs terminalinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Terminal içinde seyir halinde bulunan 10 HF 027 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı ve bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve yaralılar:

Kazanın ardından olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında otobüs şoförü M.G., muavin Y.C.D. ve bir yolcu Y.C. olmak üzere toplam 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Terminaldeki trafik akışı ve güvenlik uygulamalarıyla ilgili değerlendirmeler yetkililerce takip edilecek.

SUSURLUK İLÇESİNDE BULUNAN OTOBÜS TERMİNALİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.