Mersin'de ara tatil bilime dönüştü

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı çatısı altında düzenlediği programla çocukları bilimsel deneyler, atölye çalışmaları ve planetaryum gösterileriyle buluşturdu. 17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, ailelerin de yoğun katılımıyla hem öğrenme hem de eğlence odaklı bir ara tatil imkanı sundu.

Etkinlik programı ve atölyeler:

Merkezde düzenlenen oturumlarda çocuklar; Temel Bilimler Deney ve Keşif, İklim, Çevre ve İnovasyon, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar yaptı. Programda ayrıca Atıktan Okyanusa. Deniz Altı Keşfi, Kozmik Tasarım. Güneş Sistemi Keşfi, Doğanın Rengi İklimin İzi. Kapı Süsü, Çevre Dostu Çanta Tasarım ile Minik Mucitler Atölyesi yer aldı. Planetaryum gösterimleri ve deney istasyonları çocukların merakını canlı tutacak biçimde tasarlandı.

Eğitimciler ve katılımcı ailelerin görüşleri:

Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma atölyelere yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, "Biz burada çocuklara doğa, iklim, iklim değişikliği, çevre bilinci ve astronomi konuları hakkında atölyeler düzenliyoruz. Yoğun bir katılım oldu. Çocuklara bilimi ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Aileler çok mutlular. Minik Mucitler Atölyesinde sabah saatlerinde bilimi, öğleden sonra da çocuklara çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar" dedi.

Saçma, merkezdeki etkinliklerin devam edeceğini belirterek, merak edenlerin Mersin Büyükşehir Belediyesine ait "mbb.etkinlik" sayfasından duyuruları takip edebileceklerini söyledi.

Astronom Merve Oylum ise merkezin konseptiyle uyumlu çalışmalar sayesinde çocukların çevre, iklim, astronomi ve teknoloji alanlarında farkındalık kazandığını ifade etti. Oylum, "Özellikle merkezimizin konseptiyle uyumlu olarak çevre, iklim ve doğa konusunda çocukları bilinçlendiriyoruz ve farkındalık kazanıyorlar. Veliler, çocuklarının bu etkinliklere katılması ve buradan güzel bir şekilde ayrılmalarından çok mutlu. Öğrenciler de buraya geldikten sonra çok memnun ayrılıyorlar. Yaşadıkları o heyecanı gözlerinden okuyabiliyoruz. Bizimle bir bağ kurarak buradan ayrılıyorlar" sözleriyle gözlemlerini aktardı.

Etkinliğin etkisi ve sürdürülebilir hedefler:

Atölyeler, çocukların bilimsel yöntemle tanışması, çevre bilinci kazanması ve deniz canlıları ile astronomiye yönelik ilgilerinin pekişmesi açısından planlandı. Ailelerin olumlu dönüşleri ve yoğun katılım, merkezin hem eğitim hem de toplumda farkındalık yaratma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Mercan, benzer programlarla çocukları bilime ve doğaya yönlendirmeye devam edecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ, GÜZ ARA TATİLİNDE ÇOCUKLARI BİLİMSEL DENEYLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE PLANETARYUM ETKİNLİKLERİYLE BULUŞTURDU.