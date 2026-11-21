Hartha Elektrik Santrali'nde patlama

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bulunan Hartha Elektrik Santrali'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın hemen ardından çıkan yangın, santralin etrafındaki yerleşimlere sıçradı ve ciddi hasara yol açtı.

olayın seyri:

Yerel kaynakların aktardığına göre patlama santralde başladı; alevlerin kontrolsüz biçimde yayılması sonucu yangın çevredeki konutlara ulaştı. Olayda ölenler arasında çocukların da bulunduğu bildirildi. Yangında 17'den fazla ev ile çok sayıda aracın zarar gördüğü kaydedildi.

Patlama ve yangının nedenine ilişkin resmi ayrıntılar henüz açıklanmadı; olay yerinde acil durum ekiplerinin ve komşu mahalle sakinlerinin panik yaşadığı belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, santraldeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürürken hasar tespit ve ilk yardım çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, bölge sakinlerini tehlike bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları geldikçe, hasarın boyutu ve patlamanın kesin nedenine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

Irak’ın Basra vilayetindeki bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangında 17’den fazla ev ve çok sayıda araç hasar gördü.