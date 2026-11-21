Ege Bölgesi üniversiteleriyle ortak hareket

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği’nin kuruluş toplantısına katılarak üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonunu bölgesel iş birlikleriyle pekiştireceklerini açıkladı. Kent, yeni birlikteliğin hem akademik paylaşımı hem de bilimsel üretimi güçlendireceğini vurguladı.

Toplantının çerçevesi ve katılımcılar:

Kuruluş toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Toplantı, toplam 19 yükseköğretim kurumunu bir araya getirerek bölgesel düzeyde koordinasyon ve ortak çalışma zemini oluşturmayı amaçladı. Kent, bu yapının üniversiteler arasında deneyim aktarımını hızlandıracağını belirtti.

Ortak bilimsel çalışmaların hedefleri:

Prof. Dr. Bülent Kent, ortak projeler ve akademik paylaşım yoluyla ADÜ’nün bilimsel üretimine katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı. Kent, iş birliklerinin yalnızca üniversitelerin akademik gelişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da olumlu yansıyacağına inandıklarını söyledi.

Rektör Kent, kurulacak mekanizmalar sayesinde kaynakların daha verimli kullanılabileceğini ve disiplinlerarası araştırmaların teşvik edileceğini ifade etti. ADÜ, bu süreçte üniversitenin mevcut akademik birikimini bölgesel ortaklıklarla harmanlayarak araştırma kapasitesini artırmayı planlıyor.

Toplantıdan çıkan sonuçların uygulanmasıyla ilgili adımların takip edileceği, kurumlar arası proje ve bilgi paylaşımının öncelikli alanlar olarak ele alınacağı bildirildi. Kent, ADÜ olarak bu iş birliklerinin içinde aktif rol alacaklarını ve bilimsel üretime katkıyı sürdüreceklerini yineledi.

EGE BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİ'NİN KURULUŞ TOPLANTISINA KATILAN ADÜ REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT KENT, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VİZYONUNU BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİYLE GÜÇLENDİRECEKLERİNİ BELİRTEREK, ORTAK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE AKADEMİK PAYLAŞIMLA ÜNİVERSİTENİN BİLİMSEL ÜRETİMİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.