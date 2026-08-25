Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yangının gelişimi:

Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 sularında tarım alanında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle sınırdaki Başköy ormanlarına sıçradı. Kısa sürede büyüme riski taşıyan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli müdahalesiyle hızla hedef alındı.

Karadan müdahale:

Olay yerine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara yoğunlaştı. Bölgede görev yapan ekip sayısı arasında 13 itfaiye aracı, 23 sulama tankeri ve toplam 94 personel bulunuyordu. Karadan yürütülen müdahale, alanın sınırlandırılması ve yangının ilerlemesinin engellenmesi öncelikli olarak yürütüldü.

Hava desteği ve söndürme süresi:

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanan hava araçları da devreye girdi; 2 uçak ve 4 helikopter ile desteklenen operasyonu, kara araçları arasında yer alan 8 arazöz ve su tankerleri tamamladı. Hava araçları, yakınlardaki Uluabat Gölünden defalarca su alarak alevlere sorti yaptı ve yoğun çalışma sonucu yangın yaklaşık 1,5 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.

Soruşturma ve durum değerlendirmesi:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Yetkililer, yangının söndürülmesinde zamanında müdahale ve ekipler arası koordinasyonun belirleyici olduğunu vurguladı; bölgedeki soğutma çalışmalarının ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ