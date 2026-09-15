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Nilüfer’de yeni rotalar: ilk boulder yarışması spor heyecanını yükseltti

Nilüfer Belediyesi’nin Görükle Spor Parkı’ndaki ilk Nilüfer Boulder Yarışması iki gün sürdü; 116 sporcu kadın ve erkek kategorilerinde kıyasıya yarıştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:41

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nilüfer’de yeni rotalar: ilk boulder yarışması spor heyecanını yükseltti

yarışma ve katılımcılar:

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Nilüfer Boulder Yarışması, Görükle Spor Parkı Tırmanma Duvarı’nda gerçekleştirildi. Organizasyon iki gün sürdü ve hem kadın hem de erkek kategorilerinde toplam 116 sporcu parkurlarda mücadele etti.

Yarışma boyunca sporcular, bouldering’in gerektirdiği güç, denge ve stratejiyi sergiledi. Farklı zorluk derecelerine sahip rotalar, katılımcıların teknik becerilerini ve anlık karar alma yeteneklerini test etti.

yarışma atmosferi ve mücadele:

Katılımcılar arasında kıyasıya mücadele ve dayanışma göze çarptı; izleyiciler de mücadele boyunca heyecana ortak oldu. Organizasyon ekibi, parkurlarda güvenlik önlemlerini ve yarışma akışını titizlikle yönetti.

Yarışma sonrası değerlendirmelerde, sporcuların performansları ve parkur tasarımlarının genç sporcuların gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olduğu vurgulandı.

ödül töreni ve belediye mesajı:

Yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların ve gençlerin spora daha fazla erişimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Özdemir, tüm sporcuları tebrik ederek Nilüfer’i sporun her alanında öne çıkaracak etkinlikleri kente kazandırmayı sürdüreceklerini belirtti. Etkinlik, ilçede tırmanış sporunun görünürlüğünü artırmayı ve yeni sporcu kuşakları oluşturmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BU YIL İLK KEZ DÜZENLEDİĞİ TIRMANIŞ BRANŞINDAKİ NİLÜFER BOULDER...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BU YIL İLK KEZ DÜZENLEDİĞİ TIRMANIŞ BRANŞINDAKİ NİLÜFER BOULDER YARIŞMASI’NDA, SPOR TUTKUNLARI HEYECAN DOLU ANLAR YAŞADI. İKİ GÜN SÜREN ORGANİZASYONDA, KADIN VE ERKEK KATEGORİLERİNDE TOPLAM 116 SPORCU KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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