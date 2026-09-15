Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı ve derbi tarihleri ilan edildi

Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftaların programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden 7 ila 16. haftalar arasındaki maç takvimini duyurdu. Program, tarihler ve saatlerle birlikte kulüplerin ve taraftarların bilgisine sunuldu.

Önemli derbi ve güvenlik kararı:

Federasyon açıklamasında, 9. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da; 13. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de oynanacağının belirtildiği ifade edildi. Kararın, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri nedeniyle verildiği kaydedildi.

Haftalara göre maç programı:

7. hafta

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa



10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

16.00 Samsunspor - Trabzonspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe



11 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor



12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Göztepe

8. hafta

16 Ekim Cuma

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor



17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor



18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Kocaelispor - Göztepe

19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK



19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta

23 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor



24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler



25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 Göztepe - Çorum FK



26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

10. hafta

30 Ekim Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray



31 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK

16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Göztepe



1 Kasım Pazar

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor

16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

16.00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş



2 Kasım Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

11. hafta

6 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa



7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor

16.00 Samsunspor - Konyaspor

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler



8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

16.00 Çorum FK - Fenerbahçe

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

12. hafta

21 Kasım Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe



22 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor



23 Kasım Pazartesi

20.00 İstanbul Başakşehir - Çorum FK

13. hafta

27 Kasım Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor



28 Kasım Cumartesi

16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler



29 Kasım Pazar

13.30 Çorum FK - Kocaelispor

16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK



30 Kasım Pazartesi

19.00 Göztepe - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Galatasaray

14. hafta

4 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor



5 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor

19.00 İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe



6 Aralık Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor

16.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

16.00 Beşiktaş - Samsunspor

19.00 Trabzonspor - Çorum FK



7 Aralık Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

15. hafta

11 Aralık Cuma

20.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler



12 Aralık Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa

16.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray



13 Aralık Pazar

13.30 Kocaelispor - Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir

16.00 Göztepe - Konyaspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor



14 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

16. hafta

18 Aralık Cuma

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe



19 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Eyüpspor

16.00 İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor



20 Aralık Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Çorum FK

16.00 Samsunspor - Gaziantep FK

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor



21 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Kocaelispor

Takvimde belirtilen maç gün ve saatleri TFF tarafından ilan edildi; kulüp veya yetkili mercilerden gelecek olası değişiklikler takip edilmelidir.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 7 İLE 16. HAFTA ARASI OYNANACAK MÜSABAKALARIN PROGRAMI DUYURULDU.