Nöromusküler araştırmalarda Gaziantep buluşması

Kongre ve katılımcılar:

TND 9. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi, 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Çalışma Grubu tarafından düzenlendi ve nöromusküler hastalıklarda yenilikçi tedavi yaklaşımları ile bilimsel ilerlemelerin paylaşılmasına odaklandı.

Bilimsel program ve sunumlar:

Hasan Eker yönetimindeki Burkon Kongre-Turizm tarafından organize edilen kongreye 400’e yakın uzman katıldı. Program kapsamında 15 panel, 5 uydu sempozyumu ve 5 bildiri oturumu düzenlendi; sunulan bildiriler arasında 51 sözel ve 31 poster olmak üzere toplam 82 bildiri yer aldı. Oturumlarda tanı yöntemleri, farmakolojik ve yenileyici tedavi stratejileri ile multidisipliner yaklaşımlar tartışıldı.

Katkılar ve genç araştırmacılar:

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nurten Uzun Adatepe etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilimsel Çalışma Grubu üyelerimizin değerli katkıları ve aktif katılımıyla, bilimsel içeriği güçlü, eğitici yönü yüksek ve multidisipliner paylaşımlara imkan sağlayan bir kongre gerçekleştirdik. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen oturumlarımız nöromusküler hastalıklar alanında emek veren, ilgi duyan ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden katılımcılarımızın iştirakiyle gerçekleşti. Genç meslektaşlarımızın poster ve sözel sunumlarıyla kongremize sağladıkları katkı da bilimsel zenginliğimizi daha da artırdı" dedi.

Kongre, alandaki güncel araştırmaların ve tedavi yaklaşımlarının aktarılması ile genç bilim insanlarının görünürlüğünü artıran bir platform sağladı ve katılımcılar arasında multidisipliner iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 15-18 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GAZİANTEP’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TND 9. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI. KONGREDE, NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR İLE İLGİLİ YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE BİLİMSEL İLERLEMELERİ DEĞERLENDİRİLDİ.