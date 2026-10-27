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Kocaeli'de eski minareler çelik konstrüksiyonla güçlendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, camilerin bakım ve onarımına destek veriyor; su sızıntılı ve güvenlik riski taşıyan minareler çelik konstrüksiyonla yenileniyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli'de eski minareler çelik konstrüksiyonla güçlendiriliyor

Kocaeli'de eski minareler çelik konstrüksiyonla güçlendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerin fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ibadethanelerin bakım onarım ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı destek sağlayarak hem kullanım hem de güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

camilerin bakım ve malzeme desteği:

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü aracılığıyla yapılan çalışmalarda camilerde boya, tesisat ve tadilat gibi temel onarım işleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca yeni ibadethanelerin yapımı için inşaat malzemesi desteği veriliyor; bu sayede ibadethanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

riskli minarelerin yenilenmesi ve kubbelerin onarımı:

Zaman içinde yıpranan ve su sızıntısı nedeniyle zarar gören cami kubbeleri için belediye, gofrajlı alüminyum veya kurşun levha desteği sağlıyor. Yapılan incelemeler sonucu güvenlik riski oluşturduğu belirlenen minareler için ise yenileme çalışmaları başlatılıyor.

Bu kapsamda uygulanan çelik konstrüksiyon sistemleri minarelerin dayanıklılığını arttırmayı ve olası tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte; ibadethanelerin hem estetik hem de güvenlik açısından daha sağlam hale gelmesi hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ CAMİLERİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DESTEK...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ CAMİLERİN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİRKEN, GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURAN MİNARELERİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİYLE YENİLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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