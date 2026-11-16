Nurhak'ta çarpışma: Alçiçek Mahallesi'nde 1'i çocuk 3 yaralı

Nurhak'ta iki otomobilin çarpışması

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazanın nedenine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor; olay yerinde ilk belirlemelere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle araçlar çarpıştı.

kaza yeri ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kahramanmaraş jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda yapılacak teknik ve görgü tespitlerinin ardından sonuçların netleştirileceğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.