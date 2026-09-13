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nusaybin'de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı; kazada 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

nusaybin'de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Nusaybin'de otomobil refüje çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkarak durdu. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünü yitirmesiyle araç yol ortasındaki refüje çıktı. Kaza ihbarının ardından bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Hastaneye sevk ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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