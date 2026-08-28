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Odunpazarı'nda motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Odunpazarı Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda seyreden 06 AK 9429 plakalı araçta motor yangını çıktı; itfaiye söndürdü, iki kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'nda motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 75. Yıl OSB Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle birlikte, 06 AK 9429 plakalı araçtan kendileriyle birlikte inmeyi başaran iki kişi güvenliğe alındı.

Yangının yayılması ve müdahale:

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrası araç, kapsamlı biçimde zarar görmüş ve kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik ve inceleme:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; iki kişi yara almadan kurtuldu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yetkililer, motor bölgesinden kaynaklanan yangınların hızla büyüyebileceğine dikkat çekerek, sürücüleri benzer durumlarda derhal güvenli bir yere çekip yardım çağırmaya çağırdı.

ODUNPAZARI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL MOTOR KISMINDAN ALEV ALARAK KULLANILMAZ HALE...

ODUNPAZARI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL MOTOR KISMINDAN ALEV ALARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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