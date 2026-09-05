Odunpazarı'nda yunus motosikletine arkadan çarpma: polis yaralandı

Eskişehir'de yunus polisi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde, saat 17.00 civarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç plakaları:

Edinilen bilgilere göre, 07 ASE 917 plakalı hafif ticari araç, 26 A 48658 plakalı yunus polisi motosikletine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olan bir polis memuru yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARACIN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI.