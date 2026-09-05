Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Odunpazarı'nda yunus motosikletine arkadan çarpma: polis yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu yunus motosikletli polis yaralandı; ekipler müdahale edip yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunpazarı'nda yunus motosikletine arkadan çarpma: polis yaralandı

Eskişehir'de yunus polisi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Ihlamurkent Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde, saat 17.00 civarında gerçekleşti.

Kaza anı ve araç plakaları:

Edinilen bilgilere göre, 07 ASE 917 plakalı hafif ticari araç, 26 A 48658 plakalı yunus polisi motosikletine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü olan bir polis memuru yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAFİF TİCARİ ARACIN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİ...

ESKİŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARACIN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kozluk'ta Samanyolu mevkiinde iki otomobil çarpıştı: dört yaralı
images

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi
images

Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi
images

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda tıra çarpan minibüste iki kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozluk'ta Samanyolu mevkiinde iki otomobil çarpıştı: dört yaralı

Beyaz pusula tercihiyle güven ve birlik mesajı veren Sadıkoğlu

Niksar şelalesinde serinlemek isteyen iki kardeş boğularak yaşamını yitirdi

Adıyaman'da gazeteci Harun Yumrutepe kazada yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti