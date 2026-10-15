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Öğrencilerden maneviyat ve zaman bilinci: 'Kudüs benim' ve 'vakti kuşanmak' panoları

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, Sümeyye Betül Kaya koordinasyonunda 'Kudüs Benim' ve 'Vakti Kuşanmak' temalı panoları sergiledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilerden maneviyat ve zaman bilinci: 'Kudüs benim' ve 'vakti kuşanmak' panoları

Öğrencilerden maneviyat ve zaman bilinci: 'Kudüs benim' ve 'vakti kuşanmak' panoları

Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, okul içinde hazırladıkları panolarla iki önemli temayı bir araya getirdi. Sergilenen çalışmalar, diğer öğrencilerin incelemesine sunularak okul ortamında farkındalık yaratmayı hedefledi.

panoların teması ve hazırlanışı:

Okulda hazırlanan panolardan biri, "Kudüs Benim" temasıyla Kudüs'ün manevi ve kültürel önemine odaklandı. Diğer pano ise "Vakti Kuşanmak" başlığıyla zamanın bilinçli ve verimli kullanılmasının gerekliliğini vurguladı. Her iki pano da öğrencilerin araştırma, tasarım ve görsel sunum katkılarıyla oluşturuldu; metin ve görseller, temaların anlaşılır biçimde iletilmesine özen gösterilerek düzenlendi.

amaç ve serginin etkisi:

Çalışma, öğrencilerin millî ve manevi değerlere ilişkin farkındalıklarını artırmayı ve zaman yönetimi konusunda bilinç geliştirmeyi amaçladı. Panolar, sınıf içi söyleşi ve inceleme fırsatı sağlayarak konuya dair değerlendirme ve tartışma zemini oluşturdu.

Okul yönetimi, çalışmada emeği geçen Sümeyye Betül Kaya ile öğrencilere teşekkür ederek başarılarını tebrik etti. Serginin benzer değer odaklı projelere örnek olması hedefleniyor.

ADIYAMAN FATİH ANADOLU LİSESİNDE, &quot;KUDÜS BENİM&quot; VE &quot;VAKTİ KUŞANMAK&quot; TEMALI PANO ÇALIŞMALARI...

ADIYAMAN FATİH ANADOLU LİSESİNDE, "KUDÜS BENİM" VE "VAKTİ KUŞANMAK" TEMALI PANO ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN PANOLAR, OKUL İÇERİSİNDE SERGİLENEREK DİĞER ÖĞRENCİLERİN İNCELEMESİNE SUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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