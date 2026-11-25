Osmaniye'de öğrenciler narenciye ve yer fıstığı ile buluşturuldu

Osmaniye Belediyesi'nin Sağlıklı Beslenme Günleri kapsamında düzenlediği etkinlikte, Erzin'den toplanan mandalinalardan hazırlanan yaklaşık 600 litre taze meyve suyu ve Osmaniye yer fıstığı, 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenim gören 1.400 öğrenciye dağıtıldı.

hasat ve hazırlık süreci:

Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in çağrısı üzerine, Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticilik yapan Kemal Sökmen de destek verdi. Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile belediyenin izcilik kulübü öğrencilerinin katılımıyla narenciye bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Toplanan mandalinalar belediyeye ait Gastronomi Merkezi ve Sosyal Tesislerde meyve suyuna dönüştürüldü.

dağıtım, katılımcılar ve amaç:

75. Yıl Ortaokulu bahçesinde kurulan stantlarda düzenlenen programa Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Kaynar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrencilere taze meyve suyunun yanı sıra mandalina, portakal ve Osmaniye yer fıstığı da ikram edildi.

Başkan Çenet, uygulamanın amacını şöyle özetledi: "Bölgemiz Akdeniz’in narenciye bölgesi ve çok verimli topraklara sahip. Bu yıl portakal ve mandalinaların dalında kaldığını duyunca çocuklarımızın da bu ürünlerden faydalanmasını istedik. Ara tatilin ardından okulların açılmasıyla bugün burada bin 400 öğrencimize yaklaşık 600 litre meyve suyu ve Osmaniye yer fıstığı ikram ediyoruz. Bu uygulamayı diğer okullarımızda da sürdürmek istiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini, gerekli vitamin desteğini almasını, bölgemizin zenginliklerinden ve toprağımızın bereketinden faydalanmasını, aynı zamanda yaşadıkları coğrafyayı tanımalarını istiyoruz"

Belediye yetkilileri, sağlıklı beslenme etkinliklerinin önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, hem yerel üretimin tanıtılmasını hem de çocukların beslenme alışkanlıklarının desteklenmesini hedefliyor.

OSMANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN SAĞLIKLI BESLENME GÜNLERİ KAPSAMINDA, ERZİN'DEKİ NARENCİYE BAHÇELERİNDEN TOPLANAN MANDALİNALARDAN HAZIRLANAN YAKLAŞIK 600 LİTRE TAZE MEYVE SUYU VE OSMANİYE YER FISTIĞI, 75. YIL ORTAOKULU'NDA EĞİTİM GÖREN BİN 400 ÖĞRENCİYE İKRAM EDİLDİ.