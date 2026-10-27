Öğrencilerin su yolculuğu: Elazığ'da balık müzesi ve akvaryum keşfi

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesini gezdi. Gezi, öğrencilere sucul canlıları yakından tanıma fırsatı sunmayı hedefledi.

Müzede ve akvaryumda gözlemler:

Öğrenciler, müzede sergilenen farklı balık türlerini inceleyerek türlerin görünüş ve özellikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Akvaryum ünitesinde canlıları gözlemleyen çocuklar, sucul canlıların davranışları ve yaşam koşulları hakkında uygulamalı gözlemler gerçekleştirdi.

Enstitü yetkililerinin değerlendirmesi:

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri kurumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sucul ekosistemler ve su ürünleri konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Ziyaret, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Etkinlik, öğrencilerin su ürünleri alanındaki bilgi birikimini artırmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERDEN BALIK MÜZESİNE ZİYARET