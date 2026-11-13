Öğrencilerle kariyer yolculuğu: Şırnak Lisesi'nde uzmanlardan tavsiyeler

Şırnak Lisesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programı, öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Lisenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte gazeteci ve akademisyenler öğrencilerle bir araya geldi, meslek seçimi ve akademik kariyer yolculukları hakkında deneyimlerini paylaştı.

konukların mesleki deneyimleri:

Programın öne çıkan isimlerinden gazeteci-yazar Mahmut İbrahimoğlu, kaleme aldığı Koçername kitabının ortaya çıkış sürecini ve bu süreçte yaşadığı saha deneyimlerini aktardı. İbrahimoğlu, kitabın 14 yıllık bir araştırma emeğinin ürünü olduğunu ve hazırlık sürecinde toplam 52 bin kilometre yol katettiğini söyledi. Bu deneyimler üzerinden gazetecilik mesleğinin sadece haber yazmaktan ibaret olmadığını; araştırma, gözlem, sabır ve kararlılık gerektirdiğini vurguladı.

Konuşmasında merak ve disiplinin önemine değinen İbrahimoğlu, gençlere hedef belirlemenin, küçük adımlarla ilerlemenin ve mesleki etik kurallarına bağlı kalmanın altını çizdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sahada karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılacağına dair somut örnekler verdi.

akademik yol ve bölüm tercihleri:

Şırnak Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yunus İbrahimoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Sıdıka Akdeniz ise akademik kariyer süreçlerini, bölüm seçimi ve mesleki gelişim yollarını anlattı. Akademisyenler, üniversite eğitiminin sadece bir diploma kazanma süreci olmadığını; ilgi, yetenek ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu bir seçim yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

Yunus İbrahimoğlu ve Sıdıka Akdeniz, öğrencilerin popüler tercihlere yönelirken yeteneklerini göz ardı etmemelerini, staj, araştırma ve proje deneyimleriyle mesleki yönelimlerini test etmelerini önerdi. Ayrıca akademik çalışmaların getirdiği disiplin ve araştırma alışkanlığının farklı sektörlerde de değerli olduğuna dikkat çektiler.

okul yönetiminin hedefleri ve programın etkisi:

Şırnak Lisesi Müdürü Devran Cavlak yaptığı açıklamada, okulda düzenli olarak Kariyer Günleri organize ettiklerini ve bu etkinliklerle öğrencilerin meslekleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Cavlak, amaçlarının gençlerin doğru tercih yapmalarını sağlamak ve geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmalarına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümleri ve mesleki deneyim paylaşımıyla sona erdi. Katılımcıların vurguladığı ortak nokta, bilinçli tercih yapmanın, merak ve çalışkanlığın uzun vadede başarıyı getiriyor oluşuydu. Programa katılan öğrenciler, aldıkları bilgilerin tercih süreçlerinde yol gösterici olacağını ifade etti.

ŞIRNAK LİSESİ’NDE DÜZENLENEN KARİYER GÜNLERİ PROGRAMINDA GAZETECİ VE AKADEMİSYENLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.