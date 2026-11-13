Kemah üreticileriyle yerinde tarımsal bilgilendirme toplantıları yaptı

cuma buluşmaları sahada sürdü:

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları programı devam etti. Programı yürüten Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada doğrudan iletişim kurdu.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Kemeryaka ve Tuzla köylerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde üreticilere uygulamalı ve sözlü bilgilendirme yapılarak saha koşulları yerinde değerlendirildi.

ne konuşuldu ve hangi konular ele alındı:

Ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim teknikleri, tarımsal desteklemeler ve üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgi verildi. Üreticilerin talep ve soruları not alınarak yetkili birimlerce değerlendirilmesi sağlandı.

Bu buluşmaların amacı, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımını güçlendirmek ve üreticilerin bilinçlendirilmesini sağlamak olarak açıklandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

KEMAH'TA ÜRETİCİLERLE TARIMSAL BİLGİLENDİRME BULUŞMALARI SÜRÜYOR